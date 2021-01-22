أكدت مصادر مواكبة لاجتماع المجلس الأعلى للدفاع لـ"اللواء" أن "موضوع تمديد الإقفال والمواد المشعة الموجودة في المخزن المؤقت في مقر الهيئة الوطنية للطاقة الذرية في طريق المطار استحوذا على مداولات الاجتماع".

وأشارت إلى أن "رئيس الجمهورية دعا إلى معالجة الخروقات في الإقفال والتشدد في الإجراءات، اما رئيس حكومة تصريف الاعمال فتحدث عن ضغط كبير وأكد أن اللقاحات ستصل في موعدها وتم دفع الاعتمادات اللازمة لها ومن المقرر أن يصل مليونان و٤٠٠ الف جرعة كما أن القطاع الخاص سيؤمن وصول لقاحات".