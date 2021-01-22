لبنان

البطريرك الراعي مستاء من تبريرات جريصاتي

Lebanon 24
22-01-2021 | 01:03
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وصفت مصادر متابعة لزيارة مستشار رئيس الجمهورية الوزير السابق سليم جريصاتي الى بكركي بأنها "في اطار تبرير عدم تجاوب بعبدا مع مساعي ودعوات البطريرك الملحة لتسريع الخطى لتشكيل الحكومة العتيدة".
وكشفت عبر "اللواء" ان "جريصاتي شرح على مدى أكثر من عشرين دقيقة خلفيات موقف رئيس الجمهورية من عملية التشكيل متذرعا بفقدان تشكيلة الحريري للمعايير الواحدة وإصراره على تركيبة غير متجانسة وتوزيع استنسابي للحقائب الوزارية، بما يشكل تعديا على صلاحيات رئيس الجمهورية ومشاركه بعملية التشكيل حسب الدستور".
وفيما المح إليه أيضا حسب المصادر هو رهان العهد على الإدارة الاميركية الجديدة، وهو  ما اعتبره ضمنا بمثابة انتصار للقوى المناهضة لإدارة ترامب بالمنطقة وهي الادارة التي طوقت العهد من خلال العقوبات التي فرضتها على صهر الرئيس جبران باسيل. وفي حين برّر التأخير بانتظار كيفية تعاطي الإدارة الاميركية مع لبنان خلص الى التبشير بأنه "لا بد من التمسك بثوابت التشكيل الاساسية ولو استغرق الامر شهرا اخر من الانتظار الإضافي"، موحياً بأن "التغيير بالإدارة الاميركية يصب بصالح العهد ويقوي توجهاته ولاسيما بموضوع تشكيل الحكومة الجديدة".
وهنا تقول المصادر ان "البطريرك كان مستاء من تبريرات جريصاتي ورد عليه قائلا: "هل نحن في وضع طبيعي وعادي لننتظر شهرا اضافيا لنرى نتائج التغيير والاستقواء باميركا، وهل باستطاعة الناس تحمل المزيد من المعاناة والبؤس. هذا ليس مقبولا. الحكومة هي حكومة مهمة لستة اشهر. وتساءل ، شو هيدي وحدة المعايير، مين اخترعها. بيحرز الخلاف على حقيبة من هون  وهونيك".
المصدر: اللواء
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