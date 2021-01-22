البطريرك الراعي لم يعد مقتنعاً بالذرائع غير المبرّرة لتعطيل التشكيل

كشفت جهات متابعة لمجريات العلاقة بين بكركي وبعبدا عبر "اللواء" ان "البطريرك يعتبر ان هناك من يعرقل مساعيه بطرق مختلفة"، لافتا إلى ان "كل ما يحصل يتناقض مع الوعود والالتزامات التي سمعها خلال الاعياد"، وانه "لم يعد مقتنعا بالاسباب والذرائع غير المبرّرة لتعطيل التشكيل"، مشدّداً على ان "ما قاله رئيس الجمهورية بحق رئيس الحكومة المكلف بأنه غير مقبول بكل المقاييس ويعطّل كل المساعي والاتصالات التي يبذلها سيد بكركي للمساعدة على تشكيل الحكومة المرتقبة".

وتضيف المصادر ان " الطين بلة، ما وصل إلى مسامع البطريرك من تحركات واتصالات بعيدة من الاضواء يقوم بها رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل مع عدد من المطارنة ورؤساء الاديرة المؤيدين لرئيس الجمهورية وتياره على امتداد لبنان، شارحا لهم بالتفاصيل فحوى مواقف وعظات البطريرك الماروني التي تصبّ في خلاصاتها ضد العهد وسياساته وخططه للحفاظ على المشاركة المسيحية الحقيقية بالسلطة"، ومؤكدا لهم بأن "تمسك رئيس الجمهورية بفرض شروطه على الرئيس المكلف هدفه التمسك بحقوق المسيحيين وليس كما يصوره البعض بانه لتعطيل التشكيل".