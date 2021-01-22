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لبنان
البطريرك الراعي يكثّف مساعيه لتأمين لقاء الرئيسين
Lebanon 24
22-01-2021
|
01:45
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يبدو أن حركة الوسطاء على خط بعبدا – بيت الوسط لترطيب العلاقة بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري، وتأمين لقاء يجمعهما، تحرّكت من جديد. وينشط في هذا السياق تحرك البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، الذي استقبل قبل ظهر أمس في الصرح البطريركي في بكركي مستشار رئيس الجمهورية الوزير السابق سليم جريصاتي، في إطار استكمال مساعيه للإسراع بتشكيل حكومة جديدة.
وكشفت مصادر سياسة متابعة عبر "الجريدة" الكويتية، أمس، أن "الراعي طلب من جريصاتي ضرورة الاسراع بتشكيل الحكومة، نظرا لما يعانيه لبنان من تدهور على كافة الصعد". وقالت المصادر إن "البطريرك تمنى من خلال جريصاتي ان يقوم الرئيس عون بالتواصل مع الحريري خلال اليومين المقبلين لترتيب لقاء بينهما"، مشيرة الى ان "الراعي حمل بطريقة غير مباشرة الرئيس عون مسؤولية تدهور العلاقة مع الحريري تحديدا، مع تسريب الفيديو الاخير الذي يتهم خلال رئيس الجمهورية الرئيس المكلف بالكذب".
المصدر: الجريدة الكويتية
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