12
o
بيروت
14
o
طرابلس
5
o
صور
14
o
جبيل
6
o
صيدا
14
o
جونية
6
o
النبطية
0
o
زحلة
0
o
بعلبك
8
o
بشري
6
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
أين الكتلة الوطنية؟
Lebanon 24
22-01-2021
|
04:02
A-
A+
photos
0
A+
A-
دعت رئيسة حزب الكتلة الوطنية قبل ثلاثة اشهر اللبنانيين الى النضال السياسي عبر الانضمام الى احزاب وطنية لكنها لم تفتح باب الانتساب الى الكتلة
المصدر: النهار
مواضيع ذات صلة
غارة إسرائيلية على سوريا انطلاقاً من لبنان.. وأصوات الانفجارات تهز طرابلس والساحل الشمالي
Lebanon 24
غارة إسرائيلية على سوريا انطلاقاً من لبنان.. وأصوات الانفجارات تهز طرابلس والساحل الشمالي
22/01/2021 06:49:59
22/01/2021 06:49:59
Lebanon 24
Lebanon 24
نداء عاجل إلى اللبنانيين من ممرضة في مستشفى الحريري.. هذا ما قالته (فيديو)
Lebanon 24
نداء عاجل إلى اللبنانيين من ممرضة في مستشفى الحريري.. هذا ما قالته (فيديو)
22/01/2021 06:49:59
22/01/2021 06:49:59
Lebanon 24
Lebanon 24
أبو فاعور لـmtv: المشكلة أننا نقرّ الاقفال ولا نقدّم بدائل للناس وأبلغني وزير المالية غازي وزني أن الدولة صرفت حتى اليوم 300 مليار ليرة لبنانية كإعانات ولكن لا نعرف كيف ذهبوا
Lebanon 24
أبو فاعور لـmtv: المشكلة أننا نقرّ الاقفال ولا نقدّم بدائل للناس وأبلغني وزير المالية غازي وزني أن الدولة صرفت حتى اليوم 300 مليار ليرة لبنانية كإعانات ولكن لا نعرف كيف ذهبوا
22/01/2021 06:49:59
22/01/2021 06:49:59
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومات عن انقلاب سيارة في تاشع عكار بجانب حاجز الجيش اللبناني وحسب المعلومات الاولية هناك حالة خطرة يجري نقلها عبر سيارة تابعة للصليب الاحمر اللبناني (الجديد)
Lebanon 24
معلومات عن انقلاب سيارة في تاشع عكار بجانب حاجز الجيش اللبناني وحسب المعلومات الاولية هناك حالة خطرة يجري نقلها عبر سيارة تابعة للصليب الاحمر اللبناني (الجديد)
22/01/2021 06:49:59
22/01/2021 06:49:59
Lebanon 24
Lebanon 24
الكتلة الوطنية
لبنان
تابع
الأكثر قراءة
بعد وفاة 23 مسناً عقب تلقي لقاح "فايزر".. الصحة العالمية تحسمها
Lebanon 24
بعد وفاة 23 مسناً عقب تلقي لقاح "فايزر".. الصحة العالمية تحسمها
08:00 | 2021-01-21
21/01/2021 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
متزوجة أيضاً من يهودي.. "إيفانكا الجديدة" تبدأ عهد والدها باستهداف ميلانيا ترامب
Lebanon 24
متزوجة أيضاً من يهودي.. "إيفانكا الجديدة" تبدأ عهد والدها باستهداف ميلانيا ترامب
07:30 | 2021-01-21
21/01/2021 07:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
شبان يضربون محمد رمضان في الشارع.. والأخير يستعين بحرسه الخاص!
Lebanon 24
شبان يضربون محمد رمضان في الشارع.. والأخير يستعين بحرسه الخاص!
15:00 | 2021-01-21
21/01/2021 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الحفلة "ولعانة" عند نادين الراسي.. سهرة في شاليه: لا كورونا ولا إقفال ولا من يحزنون (فيديو)
Lebanon 24
الحفلة "ولعانة" عند نادين الراسي.. سهرة في شاليه: لا كورونا ولا إقفال ولا من يحزنون (فيديو)
09:00 | 2021-01-21
21/01/2021 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار على ارتفاعه.. هكذا افتتحت السوق الموازية
Lebanon 24
الدولار على ارتفاعه.. هكذا افتتحت السوق الموازية
10:10 | 2021-01-21
21/01/2021 10:10:33
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
06:42 | 2021-01-22
توقيف شخصيات على المطار وعقوبات.. ماذا بعد رحيل ترامب؟
06:36 | 2021-01-22
العد العكسي بدأ.. هل "استوَت" الطبخة الحكومية؟
06:34 | 2021-01-22
الحريري: مش شغلتي تعويم باسيل
06:31 | 2021-01-22
الحبة بـ75 ألف.. "دواء لكورونا" يُباع بالسوق الموازية
06:28 | 2021-01-22
"كورونا" متفوّق في السباق ما بينه والدولة.. وإستقدام اللقاح لا يعني إنتهاء الأزمة
06:28 | 2021-01-22
مرجع أمني يتلقى دعوة: زُرنا في واشنطن
فيديو
انجي خوري تظهر للمرة الأولى بعد خروجها من السجن.. وتعتذر من صديقتها قمر! (فيديو)
Lebanon 24
انجي خوري تظهر للمرة الأولى بعد خروجها من السجن.. وتعتذر من صديقتها قمر! (فيديو)
15:00 | 2021-01-21
22/01/2021 06:49:59
Lebanon 24
Lebanon 24
متزوجة أيضاً من يهودي.. "إيفانكا الجديدة" تبدأ عهد والدها باستهداف ميلانيا ترامب
Lebanon 24
متزوجة أيضاً من يهودي.. "إيفانكا الجديدة" تبدأ عهد والدها باستهداف ميلانيا ترامب
07:30 | 2021-01-21
22/01/2021 06:49:59
Lebanon 24
Lebanon 24
"Vivo" تكشف هاتفها الأحدث لشبكات "5G".. بقدرات تصوير ممتازة (فيديو)
Lebanon 24
"Vivo" تكشف هاتفها الأحدث لشبكات "5G".. بقدرات تصوير ممتازة (فيديو)
18:00 | 2021-01-20
22/01/2021 06:49:59
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact