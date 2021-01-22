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لبنان
735 مليون متأخرات
Lebanon 24
22-01-2021
|
04:05
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قال مصدر في كهرباء لبنان ان لا حاجة للرد على حملة تساق على المؤسسة لكن احد المستشفيات المطالب بالتيار لم يدفع فواتير مستحقة بقيمة 735 مليون ليرة وان تأمين التيار له يحتاج الى تمديدات خاصة على حسابه تفوق قيمتها الـ 200 مليون ليرة
المصدر: النهار
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كهرباء لبنان
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