735 مليون متأخرات

قال مصدر في كهرباء لبنان ان لا حاجة للرد على حملة تساق على المؤسسة لكن احد المستشفيات المطالب بالتيار لم يدفع فواتير مستحقة بقيمة 735 مليون ليرة وان تأمين التيار له يحتاج الى تمديدات خاصة على حسابه تفوق قيمتها الـ 200 مليون ليرة