لبنان

الى العتمة الشاملة... درّ!

Lebanon 24
22-01-2021 | 04:16
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تتحضر وزارة الطاقة لسيناريو العتمة الشاملة بسبب تفاقم الأعطال على الشبكة العامة واستمرار خروج مركز التحكم الوطني عن الخدمة وتأخّر تأمين مادة الفيول وتعثر سداد مستحقات البواخر بالدولار مع العمولات للشركاء المحليين.
المصدر: نداء الوطن
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