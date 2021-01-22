لبنان

استعراضات اعلامية

Lebanon 24
22-01-2021 | 04:18
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وصف مصدر في مديرية الجمارك معظم ما حصل في الآونة الأخيرة من مداهمات لضبط سلع ومواد في مرفأ بيروت غير مطابقة للمعايير الصحية، بأنها «استعراضات إعلامية» خصوصاً وأنها تتعلق بمواد معدة أساساً للتلف بموجب قرارات صحية وإدارية.
المصدر: نداء الوطن
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