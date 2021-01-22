استعراضات اعلامية

وصف مصدر في مديرية الجمارك معظم ما حصل في الآونة الأخيرة من مداهمات لضبط سلع ومواد في مرفأ بيروت غير مطابقة للمعايير الصحية، بأنها «استعراضات إعلامية» خصوصاً وأنها تتعلق بمواد معدة أساساً للتلف بموجب قرارات صحية وإدارية.