لبنان

"جيب الختم وتاع"

Lebanon 24
22-01-2021 | 04:20
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يشكو بعض رؤساء مجالس إدارة المستشفيات الحكومية من استدعائهم الى مكتب وزير الصحة مع الأختام الرسمية للمستشفيات، بعبارة «جيب الختم وتعا»، لإجبارهم على توقيع عقود رضائية لصالح بعض الشركات.
المصدر: نداء الوطن
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