"جيب الختم وتاع"

يشكو بعض رؤساء مجالس إدارة المستشفيات الحكومية من استدعائهم الى مكتب وزير الصحة مع الأختام الرسمية للمستشفيات، بعبارة «جيب الختم وتعا»، لإجبارهم على توقيع عقود رضائية لصالح بعض الشركات.