لبنان

اللقاح بات على السكة... والعبرة في التنفيذ

Lebanon 24
22-01-2021 | 05:37
A-
A+
Doc-P-786602-637468908532211095.jpg
Doc-P-786602-637468908532211095.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كتب أكرم حمدان في "نداء الوطن" طالما الملفّ الحكومي ما زال في غرفة الإنتظار، فإنّ الإهتمامات تتركّز على ملفّي "كورونا" ولقاحاته الموعودة وترشيد الدعم ومساعدة الفقراء الذين تجاوزوا نسبة الـ60% من اللبنانيين.

في ملفّ لقاحات "كورونا"، حسمت لجنة الصحّة النيابية الجدل لجهة التأكيد بأنّ اللقاح سيطال كل المقيمين على الأراضي اللبنانية، سيّما وأنّ أحد شروط تسليم لبنان اللقاح بسعر تفاضلي من بعض الشركات وتحديداً "فايزر" كان أن يشمل اللقاح كلّ الجنسيات المقيمة على الأراضي اللبنانية.

وبينما تبقى العبرة في التنفيذ، باركت اللجنة الخطّة المعدّة من وزارة الصحّة واللجنة العلمية المختصة بملفّ اللقاحات برئاسة الدكتورعبد الرحمن البزري، واعتمدت فيها نفس المعايير الموجودة في الغرب ولدى البنك الدولي والتي تضمّ أكثر من 30 مركزاً موزّعة على مختلف المناطق ووفقاً للكثافة السكّانية.

وأكّد رئيس اللجنة النائب الدكتورعاصم عراجي أنه تمّ "طلب ما يقارب الـ6 ملايين لقاح لتلقيح 3 ملايين لبناني وتلقيح كلّ الجنسيات الموجودة في لبنان، ونسبة 80% من عدد المقيمين في البلد يجب أن يتلقّحوا لضبط الوباء، لأنّ الهدف هو الوصول إلى مناعة مجتمعية للسيطرة عليه، كما سيكون هناك تنوّع في اللقاحات". وكشف عراجي، بعد إجتماع اللجنة الذي كان مخصّصاً أمس لبحث موضوع اللقاحات أنه "ستكون هناك أولوية للبنان لدى بدء شركة كوفيكس بتوزيع لقاحاتها لأنّ لبنان دفع المبلغ مسبقاً".

وعن موعد وصول لقاح "فايزر"، قال: "في أول أسبوع من شباط ستصل كمّية من اللقاحات، على أن تصل كمّيات أخرى بشكل أسبوعي، وهناك 250 ألف لقاح ستكون مؤمّنة في الربع الأول من شركة "فايرز"، وفي المرحلة الثانية لغاية حزيران سيصل 350 ألف لقاح، أمّا في المرحلة الثالثة فسيصل 800 ألف لقاح، وفي الربع الأخير من العام 600 ألف، على أن يصل المجموع مع نهاية العام إلى مليونين و100 ألف لقاح".

وقالت مصادر اللجنة لـ"نداء الوطن": "هناك رضى تام من أعضاء اللجنة على عمل وزارة الصحّة واللجنة الموكلة بهذه المهمّة، والمطلوب الآن دعوة الناس من أجل اللقاح لأنّ أمامنا سنة صعبة من أجل تطويق الفيروس".

بدوره، عضو اللجنة النائب الدكتور فادي علامة قال لـ"نداء الوطن": "تبيّن لنا أنّ الخطة الموضوعة من اللجنة برئاسة الدكتور البزري تنسجم تماماً مع المعايير المعتمدة عالمياً وما يطلبه أيضاً البنك الدولي لأنّه سيموّل جزءاً من اللقاحات". ولفت إلى "ضرورة تعزيز دور القطاع الخاص لكي يُساهم في إستيراد اللقاحات، علماً أنّ الشركات المصنّعة تربط الأمر عبر الدولة حتى الآن في كلّ دول العالم، والغاية هي توسيع القدرة على توزيع اللقاح".

وأوضح علامة أنّه "يوجد حسب الخطّة أكثر من 30 مركزاً لتوزيع اللقاحات في مختلف المناطق اللبنانية، وأنّ العبرة تبقى في التنفيذ لجهة تأمين البنى التحتية والجهوزية اللوجستية لهذه المراكز والإستفادة من تجارب الخارج في هذا المجال لتفادي الأخطاء".
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا
المصدر: نداء الوطن
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2021-01-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:30 | 2021-01-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2021-01-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2021-01-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:10 | 2021-01-21 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:42 | 2021-01-22
06:36 | 2021-01-22
06:34 | 2021-01-22
06:31 | 2021-01-22
06:28 | 2021-01-22
06:28 | 2021-01-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Lebanon on Google News
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our application
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Lebanon on Google News
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our application
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our application
Lebanon on Google News
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website