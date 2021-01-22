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لبنان
15 طبيباً توفوا و25 في العناية الفائقة.. ما وراء قرار تمديد الإغلاق
Lebanon 24
22-01-2021
|
06:21
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كتبت هديل فرفور في صحيفة "الأخبار" تحت عنوان " تمديد الإغلاق لنقص الأطباء وارتفاع الوفيات": " تمديد المجلس الأعلى للدفاع، أمس، الإغلاق التام إلى الثامن من شباط المُقبل، كان متوقّعاً مع استمرار ارتفاع معدّل الوفيات والإصابات، وهو بحسب نقيب الأطباء في بيروت شرف أبو شرف «ما نتوقع أن يتواصل في الأيام المُقبلة ما سيخلق تحدّيات جمة على صعيد تأمين الكوادر الطبية اللازمة». وأوضح أبو شرف لـ«الأخبار» أن «إجمالي الإصابات بين الأطباء بلغ 300 بينهم 15 توفوا و25 موجودون في العناية الفائقة». وإذ لفت إلى أن النقص في الكادر الطبي «لا يزال حتى الآن محمولاً مقارنة بالقطاع التمريضي»، نبّه إلى أن «تفاقم الوضع يجعلنا أكثر حذراً ويدفعنا لتنفيذ خطة وضعتها النقابة لمواجهة الأزمة تقضي بتخصيص طبيب وممرضتين لكل مركز معتمد في عدد من المناطق لمعالجة المصابين في منازلهم لتخفيف الضغط عن المُستشفيات. وأشار إلى أن وزارة الداخلية والبلديات تعهّدت بتأمين التجهيزات اللازمة من أجهزة تنفس ومعدات أخرى قد يحتاجها الأطباء، «والنقابة في صدد البحث عن جهات لمنح حوافز للأطباء في ظل عجز وزارة الصحة عن لعب هذا الدور في الظروف الراهنة". لقراءة المقال كاملاً إضغط
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