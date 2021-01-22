لبنان

15 طبيباً توفوا و25 في العناية الفائقة.. ما وراء قرار تمديد الإغلاق

Lebanon 24
22-01-2021 | 06:21
A-
A+
Doc-P-786611-637468934029143604.jpg
Doc-P-786611-637468934029143604.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كتبت هديل فرفور في صحيفة "الأخبار" تحت عنوان " تمديد الإغلاق لنقص الأطباء وارتفاع الوفيات": " تمديد المجلس الأعلى للدفاع، أمس، الإغلاق التام إلى الثامن من شباط المُقبل، كان متوقّعاً مع استمرار ارتفاع معدّل الوفيات والإصابات، وهو بحسب نقيب الأطباء في بيروت شرف أبو شرف «ما نتوقع أن يتواصل في الأيام المُقبلة ما سيخلق تحدّيات جمة على صعيد تأمين الكوادر الطبية اللازمة». وأوضح أبو شرف لـ«الأخبار» أن «إجمالي الإصابات بين الأطباء بلغ 300 بينهم 15 توفوا و25 موجودون في العناية الفائقة». وإذ لفت إلى أن النقص في الكادر الطبي «لا يزال حتى الآن محمولاً مقارنة بالقطاع التمريضي»، نبّه إلى أن «تفاقم الوضع يجعلنا أكثر حذراً ويدفعنا لتنفيذ خطة وضعتها النقابة لمواجهة الأزمة تقضي بتخصيص طبيب وممرضتين لكل مركز معتمد في عدد من المناطق لمعالجة المصابين في منازلهم لتخفيف الضغط عن المُستشفيات. وأشار إلى أن وزارة الداخلية والبلديات تعهّدت بتأمين التجهيزات اللازمة من أجهزة تنفس ومعدات أخرى قد يحتاجها الأطباء، «والنقابة في صدد البحث عن جهات لمنح حوافز للأطباء في ظل عجز وزارة الصحة عن لعب هذا الدور في الظروف الراهنة". لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2021-01-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:30 | 2021-01-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2021-01-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2021-01-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:10 | 2021-01-21 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:42 | 2021-01-22
06:36 | 2021-01-22
06:34 | 2021-01-22
06:31 | 2021-01-22
06:28 | 2021-01-22
06:28 | 2021-01-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Lebanon on Google News
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our application
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Lebanon on Google News
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our application
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our application
Lebanon on Google News
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website