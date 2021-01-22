لبنان

مشاركون بقرارات وطنية مصيرية بلا صفة!

Lebanon 24
22-01-2021 | 06:27
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وجوه من دون صفة ذات علاقة تشارك في اجتماعات رفيعة معنية باتخاذ قرارات وطنية مصيرية.

المصدر: الأنباء الالكترونية
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