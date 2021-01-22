لبنان

مرجع أمني يتلقى دعوة: زُرنا في واشنطن

Lebanon 24
22-01-2021 | 06:28
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تلقّى مرجع أمني دعوة لزيارة واشنطن وهي أول دعوة من الإدارة الاميركية بعد تسلّم بايدن، بحسب أسرار "الجمهورية". 
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