لبنان

الحبة بـ75 ألف.. "دواء لكورونا" يُباع بالسوق الموازية

Lebanon 24
22-01-2021 | 06:31
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كتبت "الأخبار": "إلى 75 ألف ليرة، وصل سعر الحبة الواحدة من دواء ivermectin المخصص لعلاج الفطريات والجرب في بعض الصيدليات في بيروت في الأيام القليلة الماضية. التهافت على الدواء الذي لم يكن سعر العلبة منه يتجاوز الثمانية آلاف ليرة، يعود إلى تبنّي بعض الأطباء «نظرية» أن الدواء أثبت فعالية في «سرعة» علاج المصابين بفيروس «كورونا»، ما رفع من سعره في «السوق الموازية».
تشديد وزارة الصحة ونقابة الأطباء في بيروت بضرورة توخّي الحذر في تناول الـ ivermectin، والتذكير المُستمر بعدم وجود علاجات فاعلة للفيروس «إلّا اللقاح»، بحسب نقيب الأطباء في بيروت شرف أبو شرف، لم يؤدّيا إلى تخفيف الطلب على الدواء".
 
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