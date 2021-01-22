لبنان

توقيف شخصيات على المطار وعقوبات.. ماذا بعد رحيل ترامب؟

Lebanon 24
22-01-2021 | 06:42
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كتبت مرلين وهبة في صحيفة "الجمهورية" تحت عنوان "هل ستُرحّل العقوبات مع رحيل ترامب؟": "يُحسب لإدارة دونالد ترامب انّها نفّذت سياسة عقوبات صارمة ضدّ «حزب الله» وحلفائه، وعلى نقيض من ذلك، كانت واشنطن بطيئة في معاقبة القادة السياسيين الفاسدين بعد الانهيار المالي للبلاد. وبعدما واصلت ادارة ترامب حملة عقوبات استهدفت شبكات «حزب الله» المالية، واعتمدت ادارتها منذ 2019 على الصلاحيات الموسعة الممنوحة بموجب قانون تعديل منع التمويل الدولي لـ»حزب الله»، وبعدما مهّدت هذه العقوبات لاحقاً لفرض عقوبات على وزراء سابقين وشخصيات متحالفة مع الحزب، يتساءل اللبنانيون الآن، هل سيتمّ ترحيل هذه العقوبات مع رحيل ترامب؟

الاحتمالات يجيب عن إحداها مصدر ديبلوماسي مطّلع، مؤكّداً أنّ فرض العقوبات الاميركية لا يبدّله اي تغيير في الادارة الاميركية، ومثالاً على ذلك، العقوبات التي فُرضت على الوزير السابق وئام وهاب في عهد الرئيس بوش الإبن عام 2006، بعد الانفجار الذي اودى بحياة الرئيس رفيق الحريري، ولم تُلغَ حتى اللحظة.

 

في المقابل، ترى المصادر نفسها، انّ الامر لا يعني انّه لا يمكن الغاء تلك العقوبات ضمن شروط محدّدة. ووفق تلك المصادر، فالعقوبات هي اجراء قضائي، يُّفصَّل لخدمة مسار سياسي، وعندما تَفرض اللحظة السياسية الغاء العقوبات يتمّ الغاؤها، ويتمّ رفعها كما تمّ وضعها. امّا بالنسبة الى خارج الإطار السياسي، فلا بدّ من ان تخضع الشخصية المُعاقَبة للمحاكمة.

 

في هذا السياق، يُطرح تساؤل مثير للجدل وتُرسم حوله احتمالات وسيناريوهات عدة، فهل تتقيَّد حركة الشخصيات المُعاقَبَة نتيجة العقوبات الاميركية؟ بمعنى آخر، هل تعوق تلك العقوبات تنقلاتهم عبر المطارات الاوروبية وحتى العربية؟ أو هل من مخاطر محدقة او احتمالات لتوقيف تلك الشخصيات خلال اسفارها، عبر مطارات البلدان التي يقصدونها لغايات او لأخرى، على إثر تلك العقوبات الاميركية؟

 

المصدر نفسه يشير الى انّه ليس بالضرورة ان يتمّ توقيف الشخصية الصادر في حقها عقوبات اميركية، خصوصاً اذا كانت هذه العقوبات ادارية او تقييدات مالية". لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا. 
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