العاصفة انحسرت.. كيف حال الطرقات اليوم؟



عيناتا - الارز وضمن الارز سالكة حتى المصعد الكهربائي أمام المركبات ذات الدفع الرباعي أو المجهزة بسلاسل معدنية.

كفرذبيان - حدث بعلبك.

المنيطرة - حدث بعلبك.

العاقورة حدث بعلبك.

القبيات - الهرمل.

مرجحين - الهرمل.

جرد مشمش - مرجحين.

ترشيش - زحلة. أفادت غرفة التحكم المروري أن الطرق الجبلية المقطوعة حاليا هي:عيناتا - الارز وضمن الارز سالكة حتى المصعد الكهربائي أمام المركبات ذات الدفع الرباعي أو المجهزة بسلاسل معدنية.كفرذبيان - حدث بعلبك.المنيطرة - حدث بعلبك.العاقورة حدث بعلبك.القبيات - الهرمل.مرجحين - الهرمل.جرد مشمش - مرجحين.ترشيش - زحلة.

أما طريق ضهر البيدر فسالكة أمام المركبات باستثناء الشاحنات حاليا.

الطريق من مستديرة عشقوت باتجاه فاريا سالكة أمام المركبات ذات الدفع الرباعي أو المجهزة بسلاسل معدنية.

طريق قرطبا - العاقورة - اللقلوق سالكة أمام المركبات ذات الدفع الرباعي أو المجهزة بسلاسل معدنية.