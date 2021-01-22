موقف مطران تغيّر

عبّر احد المطارنة الموارنة، المعروف بأنه من المتعاطفين عادة مع رئيس الجمهورية، عن انتقاده المبطن لموقف الرئيس المتشدد من الملف الحكومي.

ولم يتردد في القول امام من التقاهم "لم نعد قادرين على الدفاع عنه وما يصل الى مسامعنا من صرخة الناس يتطلب قول الامور بصراحة. مش زابطة هيك".