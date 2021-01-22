لبنان

عون يبحث في الدستور.. و"حزب الله" يرفض التغيير!

ايناس كريمة Enass Karimeh

|
Lebanon 24
22-01-2021 | 10:00
A-
A+
Doc-P-786656-637469010163880166.jpg
Doc-P-786656-637469010163880166.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
في ظل استفحال الازمة الحكومية وظهور عراقيل جديدة مرتبطة بالخلافات التي ما لبثت ان تحوّلت الى شخصية بين كل من رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري، بدأت تدور حول قصر بعبدا العديد من التناقضات التي توحي بأن ثمة ضياعا سياسيا يسيطر على الحالة العونية.
ولعلّ هذا الضياع يمكن اختصاره برغبة عون بالإسراع في تشكيل الحكومة، يقابلها عدم قبوله بتقديم أي تنازل سياسي او حتى شكلي من اجل الوصول الى حلول ايجابية تؤدي الى إنهاء التعطيل الحاصل، وهذا ما تظهّر من خلال الحراك السياسي لبعبدا ومن حولها في الايام القليلة الماضية.
وتشير مصادر مطلعة إلى انه في حين سعت اوساط قريبة من بعبدا ومن التيار "الوطني الحر" الى اقناع "حزب الله" بضرورة السير بخطة جديدة تهدف الى إيجاد ثغرات قانونية ودستورية لاستبدال رئيس الحكومة المكلف بآخر، أصرّ الحزب على إبقاء الرئيس سعد الحريري في موقعه رغم امتناع عون عن مناقشة كل المساعي لتسهيل تشكيل الحكومة!
وبحسب المصادر، فإن عون يحاول بشكل أو بآخر الاستفادة من عامل الوقت لإبعاد نفسه عن أي مبادرات جدية تجاه الحريري، خصوصا وان الاخير يربط، على ما يبدو، أي تشغيل لمحركات التأليف بخطوة من بعبدا تعيد إليه هيبته السياسية بعد تسريب الفيديو الشهير من القصر الجمهوري.

لكن عون المستعجل للتشكيل لا يزال يبحث في إمكانية تبديل الحريري متمسكاً بموقفه من عدم تقديم التنازلات، وعلى الرغم من أن عامل الوقت بات يشكّل ضغطاً كبيراً على "العهد"، الا ان عون، ووفق معلومات لـ "لبنان 24"، لم يتجاوب حتى الساعة مع مبادرة البطريرك الراعي، والتي بات طموحها الحالي اعادة فتح عملية التواصل بين "بيت الوسط" والقصر الجمهوري، ولا مع الوساطة التي بدأت مع اللواء عباس ابراهيم، والتي لا يبدِي عون تجاهها أية حماسة على الاطلاق!

لبنان

مقالات لبنان24

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
Author

ايناس كريمة Enass Karimeh

@EnassKarimeh
Lebanese journalist, social media activist and communication enthusiast
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:06 | 2021-01-22
11:04 | 2021-01-22
10:56 | 2021-01-22
10:56 | 2021-01-22
10:53 | 2021-01-22
10:43 | 2021-01-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website