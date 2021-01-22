لبنان

متعاقدو معهد مشمش الفني أعلنوا الاضراب المفتوح

Lebanon 24
22-01-2021 | 08:36
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انضم الأساتذة المتعاقدون في معهد ومدرسة مشمش الفنية الرسمية إلى زملائهم في المهني، وأعلنوا الإضراب المفتوح بدءا من صباح اليوم وحتى تحقيق مطالبهم.
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