لبنان

اتحاد بلديات صيدا الزهراني: لا أسرة لمرضى كورونا في مستشفيات المنطقة

Lebanon 24
22-01-2021 | 08:46
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حذرت غرفة عمليات إدارة الكوارث والأزمات في اتحاد بلديات صيدا-الزهراني في بيان، من أن "القدرة الاستيعابية لمستشفيات صيدا والجوار بلغت حدها الأقصى ليلا، ولم يعد لديها أسرة فارغة، في الوقت الحالي لمرضى الكورونا في المستشفيات، لا عناية ولا عادية، كما أن أجهزة التنفس المنزلية غير متوفرة بسهولة في الأسواق".

وأهابت بالمواطنين "التزام مقررات التعبئة العامة والحجر المنزلي واتخاذ أقصى درجات التزام التباعد الاجتماعي واستعمال الكمامات والمعقمات، نظرا للإرتفاع غير المسبوق في أعداد الاصابات وسرعة انتشار الفيروس".
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