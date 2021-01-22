لبنان

بلدية بصرما تسلمت جهازي تنفس اصطناعي

Lebanon 24
22-01-2021 | 08:48
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تسلمت خلية إدارة الأزمة في بلدية بصرما جهازي تنفس اصطناعي، في حضور رئيس البلدية إيلي صليبا، وطلبت ممن "يحتاج إلى استعمالها من أبناء البلدة الاتصال بها او بالبلدية بواسطة أحد أفراد عائلة المحتاج، وتقديم تقرير طبي مفصل يبرز حاجة المريض إليها وطريقة استعمالها، بالإضافة إلى صورة عن هوية المريض على أن يصار بعدها إلى تسليمه الآلة حتى انتفاء الحاجة إليها".

وشددت على "ضرورة التزام الجميع تدابيرالوقاية القصوى لتجنب الإصابة بفيروس كورونا، ووضع الكمامة والامتناع عن المخالطة وإقامة التجمعات والجلسات غير الضرورية".
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