لبنان

كتانة: الصليب الأحمر لا يستطيع تحمل مسؤولية موت أحد المصابين معه

Lebanon 24
22-01-2021 | 09:42
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كشف الأمين العام للصليب الأحمر جورج كتانة عن ان الصليب الأحمر نقل الى المستشفيات منذ بداية كانون الثاني وحتى العشرين منه ثلاثة الاف ومئتين وثمان وعشرين حالة كوفيد 19 أي بمعدّل يومي ما بين مئتين وخمسين، وثلاثمئة وخمسين حالة ما عدا المصابين الذين يخضعون للعلاج في منازلهم.
 
وشدد كتانة في حديث الى "صوت كل لبنان"، على وجوب ان يكون هناك تعاون وتنسيق مع كل الجهات بدءا من المواطن والمستشفيات بالتنسيق مع الصليب الأحمر لمواجهة الجائحة، وأعلن ان هناك اقترحا بتجهيز المستشفيات الجامعية لاستقبال مرضى الكوفيد بعدما امتلأت المستشفيات ولم تعد هناك أسّرة. واعتبر كتانة ان الحل المثالي اليوم هو تأمين المعالجة على الأرض بين الطبيب في البلديات بالتواصل مع الصليب الأحمر.

وأوضح كتانة أنّ "المستشفيات امتلأت ولم يعد هناك أسرة ولكن الصليب الأحمر لا يستطيع تحمل مسؤولية موت أحد المصابين معه".
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