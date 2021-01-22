لبنان

الوضع الصحي حرج في لبنان.. ولا دواء سحريا حتى الآن لكورونا

Lebanon 24
22-01-2021 | 09:37
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شدد وزير الصحة السابق الدكتور محمد جواد خليفة على أن الوضع الصحي حرج وصعب جدا كما ان نتائج التلقيح تتطلب وقتا طويلا لتبدأ بالظهور.

 

وفي حديث الى "صوت كل لبنان"، أكد خليفة أ ن لا دواء سحريا حتى الآن لكورونا، لافتا الى ان بعض الدراسات تؤيد بعض الادوية التي يتم التداول بها فيما تشكك بها دراسات أخرىن، لكن خليفة لم ينف احتمال ان يكون لهذه الادوية فعالية بناء على استشارة الطبيب المعالج.

 

وردا على سؤال، أوضح ان احدى السلالات الجديدة للفيروس تصيب فئة الشباب الأطفال وقد تؤدي الى الوفاة علما ان النسب لا تزال ضئيلة.

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