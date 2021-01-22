الطقس البارد يستمر للأيام المقبلة.. وجليد على ارتفاع 1300 متر

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في ادارة الطيران المدني ان يكون الطقس غدا غائما جزئيا صباحا، يتحول الى قليل الغيوم ظهرا، مع ارتفاع محدود في درجات الحرارة واستمرار تكون الجليد على ارتفاع 1300 متر. وجاء في النشرة الآتي:طقس مستقر وبارد يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط ويستمر للأيام القليلة المقبلة.المعدل الوسطي لدرجات الحرارة لشهر كانون الثاني على الساحل : من 11 الى 19 درجة مئوية في الظل.الجمعة: صاف يتحول تدريجيا بعد الظهر الى غائم جزئياً بسحب مرتفعة ورياح ناشطة في المناطق الشمالية مساء، مع بقاء درجات الحرارة متدنية حيث يتكون الجليد على ارتفاع 1200متر.السبت: غائم جزئيا صباحا، يتحول الى قليل الغيوم ظهرا، مع ارتفاع محدود في درجات الحرارة واستمرار تكون الجليد على ارتفاع 1300 متر.الأحد: صاف الى قليل الغيوم دون تعديل في درجات الحرارة مع بقاء تكون الجليد على ارتفاع 1400 متر.الإثنين: قليل الغيوم دون تعديل في درجات الحرارة ويستمر تكون الجليد على ارتفاع 1400 متر.- الحرارة على الساحل من 9 الى 17 درجة، فوق الجبال من 1 الى 13 درجة ، في الداخل من 3 الى 14 درجة.- الرياح السطحية: متقلبة ضعيفة نهارا تتحول بعد الظهر الى شمالية شمالية - غربية، سرعتها بين 10و 30 كم/س.- الانقشاع: جيد.- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 40 و 65% .- حال البحر: منخفض الموج، حرارة سطح الماء: 19 درجة.- الضغط الجوي: 773 ملم زئبق.- ساعة شروق الشمس: 6,41- ساعة غروب الشمس: 16,59