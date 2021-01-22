لبنان

أرقام هواتف مهمّة.. "أوتيل ديو" يطلق خطا ساخنا لـ"كورونا"

Lebanon 24
22-01-2021 | 10:13
A-
A+
Doc-P-786688-637469074559959872.jpg
Doc-P-786688-637469074559959872.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نظراً للارتفاع الكبير في عدد الإصابات بفيروس كورونا في لبنان، أعلن مستشفى أوتيل ديو دو فرانس عن إطلاق خط ساخن لفيروس كورونا للإجابة على أسئلتكم ومخاوفكم، وتوجيه وإعطاء النصائح وطمأنة الأشخاص المشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا أو المصابين به. يمكنكم الاتصال على الرقم 01-604000 مقسم 9201-9211 من الاثنين إلى الجمعة، من الساعة 8 صباحاً حتى الساعة 6 مساءً، ويوم السبت حتى الساعة 1 بعد الظهر.

إضافة إلى ذلك، يؤمّن مركز الانفلونزا استشارات طبّية على الموعد للمرضى المصابين بالفيروس، من الاثنين إلى الجمعة، من الساعة 2 بعد الظهر حتى الساعة 5 مساءً، والسبت، من الساعة 10 صباحاً حتى الساعة 1 بعد الظهر. يمكنكم حجز موعد على 01-604000 مقسم 8986.

ويمكنكم الاتصال أيضاً على الخط الساخن للدعم النفسي المتوفّر 24/24 لمساندتكم خلال هذه الأزمة على الرقم 01-604000 مقسم 5750.
 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:06 | 2021-01-22
11:04 | 2021-01-22
10:56 | 2021-01-22
10:56 | 2021-01-22
10:53 | 2021-01-22
10:43 | 2021-01-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website