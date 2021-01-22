لبنان

"حزب الله" صالح حليفه!

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
22-01-2021 | 10:33
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علم "لبنان ٢٤" من مصادر مطلعة أن "حزب الله" عقد لقاء مصارحة ومصالحة مع احد حلفائه، بعد مرحلة طويلة من الخصومة والاختلاف.

واشارت المصادر الى أن وفد الحزب كان في غاية الصراحة والحدة خلال اللقاء نظرا للاخطاء التي ارتكبها هذا الحليف في السنة الماضية.
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