طلب السجن في "محاولة قتل وطعن في بئر حسن"

تطور خلاف بين شابين الى طعن كلّ واحد منهما للآخر بسكين ممنوعة متسببا له بجروح في أماكن خطرة من جسمه.الإشكال الذي حصل في محلّة بئر حسن، بين المدعى عليهما "ج.ن" و"ع.خ"، بينت التحقيقات فيه أنّ الأول أقدم على طعن الثاني بواسطة سكين في أماكن مختلفة في جسمه بقصد قتله، فيما أقدم "ع.خ" على طعن الأول بواسطة سكين وإيذائه وتعطيله عن العمل لمدة ثلاثة أسابيع.وقد عاين الطبيب الشرعي أحمد المقداد المصاب "ع.خ" (مواليد 1992) واصفا حالته بصورة دقيقة، مؤكّداً إصابته بالعديد من الجروح القطعية والطعنية في أنحاء مختلفة من جسمه لاسيما في إبطه الأيسر والأذن اليسرى والرسغ الأيمن والأيسر، وقد تمّ وضع فتيل في القفص الصدري بسبب استرواح هوائي وتجمّع دموي في القفص الصدري.أما "ج.ن"(مواليد 1991) فأصيب بجروح قطعية في اليدين وأماكن أخرى.وقد أسقط المدعى عليهما حقوقهما الشخصية عن بعضهما البعض.أحيلت القضية الى قاضي التحقيق في جبل لبنان والذي اعتبر في قراره الظني، أنّ مجمل وقائع القضية تشير الى أن "ج.ن" قد حاول قتل المدعى عليه الثاني بطعنه بواسطة سكين في أماكن خطرة من الجسم، ما يشكل الجرم المنصوص عنه في المادة 547|201 عقوبات، وأن المدعى عليه "ع.خ" طعن "ج.ن" بواسطة سكين وتسبب بإيذائه وتعطيله، ويعتبر فعله منطبقاً على جرم المادة 556 عقوبات، فيقتضي الظن بكل واحد منهما بموجب تلك المواد وإحالتهما للمحاكمة.