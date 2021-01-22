ترزيان: أساس نمو الوطن وتطور اقتصاده بتنمية صناعته وزراعته

أعلن النائب هاكوب ترزيان عبر مدونته، أن "اجتماعا مفتوحا عقد مع جمعية الصناعيين لإحاطة القطاع بكل متطلبات إعادة إطلاقه وتنشيط دورته بما يتناسب مع مقومات المرحلة الحالية، ويراعي إجراءات الوقاية من كوفيد-19"، وقال: "نحن على إيمان بأن أساس نمو الوطن وتطور اقتصاده سيكون بتنمية صناعته وزراعته".