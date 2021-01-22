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لبنان
موسى : لإدراج ذوي الاحتياجات الخاصة والسجناء في أولويات التلقيح
Lebanon 24
22-01-2021
|
11:04
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غرد رئيس لجنة حقوق الإنسان النيابية النائب ميشال موسى عبر حسابه على "تويتر": "في موضوع اولويات التلقيح ضد الجائحة، نلفت نظر اللجنة المختصة والوزارات المعنية الى انه بالاضافة الى الاطقم الاستشفائية يجب ادراج ذوي الاحتياجات الخاصة حاملي بطاقة الاعاقة نظرا لوضعهم الصحي. السجناء نظرا لاكتظاظ السجون والنظارات. كل التقدير للجنة ورئيسها على عملهم".
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