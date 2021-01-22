إستقالة لا معلقة ولا مطلقة!

لم تبتّ حكومة حسّان دياب (حكومة مواجهة التحديات) بإستقالة المدير العام لوزارة المالية الآن بيفاني، وبقيت ما بين لا معلقة ولا مطلقة، خصوصًا أن بيفاني غائب عن الساحة الإعلامية منذ ذاك الوقت.