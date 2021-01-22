لبنان

إستقالة لا معلقة ولا مطلقة!

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
22-01-2021 | 11:06
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لم تبتّ حكومة حسّان دياب (حكومة مواجهة التحديات) بإستقالة المدير العام لوزارة المالية الآن بيفاني، وبقيت ما بين لا معلقة ولا مطلقة، خصوصًا أن بيفاني غائب عن الساحة الإعلامية منذ ذاك الوقت. 
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