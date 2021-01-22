طرابلس.. تسطير عشرات محاضر الضبط بحق مخالفي الإقفال العام

تنفذ عناصر قوى الامن الداخلي منذ صباح اليوم حواجز متنقلة في معظم شوارع طرابلس حيث تحرص على تطبيق قرار الاقفال العام.

وقد تم تسطير عشرات محاضر الضبط بحق المخالفين.