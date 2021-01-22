لبنان

طرابلس.. تسطير عشرات محاضر الضبط بحق مخالفي الإقفال العام

Lebanon 24
22-01-2021 | 11:16
A-
A+
Doc-P-786714-637469112356639930.jpg
Doc-P-786714-637469112356639930.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تنفذ عناصر قوى الامن الداخلي منذ صباح اليوم حواجز متنقلة في معظم شوارع طرابلس حيث تحرص على تطبيق قرار الاقفال العام. 
 
وقد تم تسطير عشرات محاضر الضبط بحق المخالفين.  
مواضيع ذات صلة
رسالة من "قوى الأمن" إلى اللبنانيين.. هذا ما أعلنته
lebanon 24
22/01/2021 13:15:45 Lebanon 24 Lebanon 24
نصرالله: نطالب قيادة الجيش وقوى الأمن الداخلي بكشف نتيجة التحقيق عن انفجار المرفأ للشعب اللبناني
lebanon 24
22/01/2021 13:15:45 Lebanon 24 Lebanon 24
نصرالله: تحقيق الجيش اللبناني وكذلك القوى الأمنية بشأن انفجار مرفأ بيروت انتهى واعطي نسخة منه للمحقق العدلي وهنا نسأل الا يحق للبنانيين الاطلاع على هذا التحقيق
lebanon 24
22/01/2021 13:15:45 Lebanon 24 Lebanon 24
عصابة نفذت 8 عمليات سرقة في محافظة جبل لبنان... وقوى الأمن كانت لها بالمرصاد
lebanon 24
22/01/2021 13:15:45 Lebanon 24 Lebanon 24

قوى الأمن

لبنان

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:00 | 2021-01-22
12:43 | 2021-01-22
12:30 | 2021-01-22
12:30 | 2021-01-22
12:26 | 2021-01-22
12:14 | 2021-01-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website