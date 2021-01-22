إمتحانات الترفع على الجدول العام في نقابة المحامين في طرابلس عبر تطبيق Zoom

انطلقت إمتحانات الترفع على الجدول العام في نقابة المحامين في طرابلس، والتي تعقد للمرة الأولى عبر تطبيق الـZoom، في حضور الأساتذة المدرجين.

وقامت اللجنة الفاحصة للإمتحانات المكونة من نقيب المحامين في طرابلس والشمال محمد المراد، ومدير مركز التدرج والتدريب طوني تاجر، وأعضاء الهيئة الإدارية للمركز : فايز إيعالي، الدكتورة لبنى مسقاوي، طلال الفاضل، الدكتور جورج أحمر،الدكتور جورج شدراوي، بطرح الأسئلة على الأساتذة الممتحنين في المواد التالية : قانون تنظيم المهنة، تنفيذ وتحكيم، بداية وإستئناف مدني، تمييز مدني، تمييز قرارات إتهامية وقرارت إستئناف الجزاء،إستئناف جنح، تمييز جنايات

وتستمر امتحانات الترفع الى الجدول العام يومي الجمعة والسبت في 22و 23/1/2021.