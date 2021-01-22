بالأرقام.. خضر يكشف عن انخفاض حالات "كورونا" في بعلبك الهرمل

أعلن المحافظ بشير خضر أن بعد الاجراءات التي اتخذت في بعلبك الهرمل للحد من انتشار وباء كورونا، والخطط الصحية التي اجريت في المحافظة بالتعاون مع جميع الجهات المعنية، أن عدد حالات الشفاء ارتفع في المحافظة حيث بلغ 10270 حالة شفاء، أما عدد الحالات النشطة انخفض من 5084 حالة نشطة في 27 تشرين الثاني 2020 ليصل الى 3645 حالة نشطة في 22 كانون الثاني 2021 ، أما عدد الاصابات بكورونا في بعلبك الهرمل منذ شباط 2020 حتى اللحظة بلغ 14157 اصابة وعدد الوفيات بلغ 316 حتى اللحظة.وشدد خضر على ضرورة الإلتزام الكامل بالإقفال العام من أجل الحد من انتشار الوباء، وان الإنخفاض الذي حصل وعلى أهميته من شأنه ان يعود ويرتفع في حال عدم الإلتزام.