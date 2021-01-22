لبنان

هذا ما بحثه وهبه مع السفير الأردني

Lebanon 24
22-01-2021 | 12:00
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عرض وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال شربل وهبه مع سفير الاردن لدى لبنان وليد عبد الرحمن جفال المديد للعلاقات بين البلدين كما جرى البحث في الدعوة لعقد اجتماع طارىء لجامعة الدول العربية  على المستوى الوزاري للتأكيد على المبادرة العربية بشأن القضية الفلسطينية القائمة على مبدأ حل الدولتين ومقررات قمة بيروت في العام 2002 ،وضرورة التركيز على وحدة الصف العربي مع بدء ولاية اميركية جديدة ،خصوصا بعد القمة الخليجية الاخيرة التي فتحت الباب امام إعادة لم الشمل العربي .

 

وتطرق الوزير وهبه الى أهمية وحيوية تسهيل العبور للبضائع اللبنانية بالشاحنات عبر الاردن عن طريق الترانزيت ، ووعد السفير الجفالي بنقل هذه الرغبة الى السلطات الاردنية وتقديم كل التسهيلات للمصدرين اللبنانيين.

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