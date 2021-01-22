تعيينات بابوية

أعلن المكتب الاعلامي في الكرسي البطريركي في بكركي أنّ "قداسة البابا فرنسيس عيّن بتاريخ 11 تشرين الثاني 2020 سيادة المطران يوسف سويف، رئيس اساقفة طرابلس، والسيد غبريال حتّي، رئيس كاريتاس الشرق الاوسط وشمالي افريقيا، عضوين في مجمع الانماء الانساني الشامل في الكرسي الرسولي. كما عيّن بتاريخ 25 تشرين الثاني 2020 سيادة المطران حنا علوان، النائب البطريركي العام، مستشارًا في المجلس الحبري لتفسير القوانين".