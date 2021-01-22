لبنان

تسطير محاضر ضبط بحق مخالفين في صيدا ومنع التجمعات في سوق بيع السمك

Lebanon 24
22-01-2021 | 12:14
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تواصل القوى الأمنية في صيدا إجراءاتها والتشدد بتطبيق مقررات التعبئة العامة فسيرت دوريات وأقامت حواجز متنقلة، بحسب ما ذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام".

وعملت دورية من أمن الدولة وعناصر شرطة بلدية صيدا على فض التجمعات في سوق بيع السمك الميرة في صيدا لمخالفة قانون التعبئة العامة، وتم توجيه انذارات لاصحاب طاولات مزاد بيع السمك بعدما شهدت اكتظاظاً للمواطنين مع عدم اتباع الشروط الوقائية، تحت طائلة اغلاق السوق. وأمهلوهم الى يوم غد لتصريف غلة السمك وتنظيم البيع تحت طائلة اقفال السوق بشكل نهائي طيلة فترة التعبئة.

وأقفلت دورية مقهى قرب فرع "مصرف لبنان" في المدينة بعدما تبين ان بداخله 4 رواد، وجرى تسطير محاضر ضبط بالمخالفة تحت طائلة اقفال المقهى بالشمع الاحمر.

وقد شهد مدخل اوتوستراد صيدا الجنوبي عند نقطة الحسبة زحمة سير بسبب حاجز للقوى الأمنية، وتم تسطير محاضر ضبط بحق المخالفين الذين لا يشملهم الاستثناء ولا يحملون إذونات خاصة بالخروج.
 
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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