بلدية خريبة الجندي: لمزيد من الوعي والتنبه في ظل تفشي السرقة والقتل

استنكر المجلس البلدي في بلدة خريبة الجندي - عكار "الجريمة البشعة التي أودت بحياة السيدة أ.د."، ولفت في بيان إلى أنّ "هذه الجريمة النكراء بعيدة كل البعد من بلدتنا وشيم أهلنا في بلدة خريبة الجندي".وشكر للأجهزة الأمنية "سرعتها في التحقيق وإيقاف المشتبه فيه"، مطالبا بـ"كشف ملابسات الجريمة البشعة والتحقق من الجاني والأسباب الحقيقية وراءها".ودعا أهالي عكار عموماً، وبلدة خريبة الجندي خصوصاً إلى "مزيد من الوعي والتنبه، في ظل تفشي ظاهرة السرقة والقتل في هذه الظروف الإقتصادية الصعبة للأسف"، مؤكدا أن "أهالي عكار بوعيهم وتنبههم هم من يحمون منطقتهم ويحافظون عليها".