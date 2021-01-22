بعدَ انتشار فيديوهين لَهُ وهو يقوم بعمليّتي سَرِقة.. وَقَع بقبضة القوى الأمنية

أصدرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة - بلاغاً جاء فيه: "بتاريخي 2 و3 كانون الثاني 2021، انتشر عبر مواقع التّواصل الاجتماعي فيديو لشخص يقوم بسرقة بطاريّة مولّد كهربائي، وفيديو آخر أثناء قيامه بسرقة محلّ لبيع أجهزة خليويّة.

بتاريخ 13/1/2021 وبنتيجة المتابعة الحثيثة، تمكّن عناصر فصيلة حارة حريك في وحدة الدّرك الإقليمي من تحديد مكان المشتبه به وتوقيفه في محلة حارة حريك، ويُدعى:



- ي. ض. (مواليد عام 1992، لبناني)

بالتّحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه، وبتعاطيه المُخدِّرات. كما تبيّن أنه قد خرج حديثاً من السجن.



أُودع القطعة المعنيّة للتوسّع بالتّحقيق معه، بناءً على إشارة القضاء المختصّ".