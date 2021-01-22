لبنان

بعدَ انتشار فيديوهين لَهُ وهو يقوم بعمليّتي سَرِقة.. وَقَع بقبضة القوى الأمنية

Lebanon 24
22-01-2021 | 12:43
A-
A+
Doc-P-786739-637469162278701660.jpg
Doc-P-786739-637469162278701660.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أصدرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة - بلاغاً جاء فيه: "بتاريخي 2 و3 كانون الثاني 2021، انتشر عبر مواقع التّواصل الاجتماعي فيديو لشخص يقوم بسرقة بطاريّة مولّد كهربائي، وفيديو آخر أثناء قيامه بسرقة محلّ لبيع أجهزة خليويّة.
 
بتاريخ 13/1/2021 وبنتيجة المتابعة الحثيثة، تمكّن عناصر فصيلة حارة حريك في وحدة الدّرك الإقليمي من تحديد مكان المشتبه به وتوقيفه في محلة حارة حريك، ويُدعى:

- ي. ض. (مواليد عام 1992، لبناني)
بالتّحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه، وبتعاطيه المُخدِّرات. كما تبيّن أنه قد خرج حديثاً من السجن.

أُودع القطعة المعنيّة للتوسّع بالتّحقيق معه، بناءً على إشارة القضاء المختصّ". 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
15:01 | 2021-01-22
14:59 | 2021-01-22
14:50 | 2021-01-22
14:42 | 2021-01-22
14:32 | 2021-01-22
14:17 | 2021-01-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website