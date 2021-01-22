جرافات الاشغال تفتح الطرق المقطوعة بالثلوج في عكار

أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" بأن جرافات وزارة الاشغال العامة بدأت، باعادة فتح طريق القموعة-البويدرات-جوز الدارة-مرجحين-الهرمل، التي قطعتها الثلوج منذ اليوم الاول للعاصفة.

واشار رئيس مركز جرف الثلوج في منطقة جرد القيطع خالد ديب، الى ان "الجهد منصب على اعادة فتح هذه الطريق الحيوية التي تربط عكار بمنطقة البقاع عبر الهرمل"، لافتا الى ان "سماكة الثلوج بلغت اكثر من 3 امتار في بعض الاماكن ما عاق عمل الجرافات".

واشار الى ان "طريق القموعة الشمبوق القبيات بيت جعفر لا تزال مقطوعة، وسوف يتم العمل على اعادة فتحها".