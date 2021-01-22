لبنان

رسالة من الحريري إلى "من يعنيهم الأمر": حكومة بمعيار الدستور وقواعد المبادرة الفرنسية

Lebanon 24
22-01-2021 | 13:32
A-
A+
Doc-P-786749-637469191985128385.jpg
Doc-P-786749-637469191985128385.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قالت مصادر مقربة من "بيت الوسط" إنه "لا صحة للخبر الذي نشرته جريدة "الجمهورية" في عددها اليوم عن رسالة بعث بها الرئيس المكلف سعد الحريري إلى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون "أكّد فيها على تجاوز الفيديو المسرب وما تضمنه من إساءة شخصية له".


ورأت المصادر، بحسب ما ذكر موقع "مستقبل ويب"، أنّ الحريري "تعامل منذ اللحظة الأولى لتسريب الفيديو وما تضمنه من عبارات لا تليق بمستوى التخاطب بين الرؤساء بما يستحق".

ولاحظت المصادر أنّ "الجهة التي تبرعت بالخبر لـ"الجمهورية" تقصدت نقل رسالة مفادها أنّ "عون لن يبادر إلى الاتصال بالحريري ودعوته الى لقاء معه في القصر الجمهوري اذا لم يلمس تغييراً في مواقفه المتصلبة والذهاب الى تشكيل حكومة وفق معايير سبق أن أثارها معه..."، الامر الذي يؤكد اصرار قصر بعبدا على تبني معايير جبران باسيل في تشكيل الحكومة على رغم النفي المتواصل لذلك". 

وختمت المصادر بالقول: "أما رسالة الرئيس الحريري إلى من يعنيهم الأمر فهي واضحة لم تتبدل. حكومة بمعيار الدستور والمصلحة الوطنية والقواعد التي حددتها المبادرة الفرنسية... وخلاف ذلك دوران في حلبات الإنكار". 

المصدر: المستقبل ويب
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
15:01 | 2021-01-22
14:59 | 2021-01-22
14:50 | 2021-01-22
14:42 | 2021-01-22
14:32 | 2021-01-22
14:17 | 2021-01-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website