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لبنان
رسالة من الحريري إلى "من يعنيهم الأمر": حكومة بمعيار الدستور وقواعد المبادرة الفرنسية
Lebanon 24
22-01-2021
|
13:32
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قالت مصادر مقربة من "بيت الوسط" إنه "لا صحة للخبر الذي نشرته جريدة "
الجمهورية
" في عددها اليوم عن رسالة بعث بها الرئيس المكلف سعد الحريري إلى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون "أكّد فيها على تجاوز الفيديو المسرب وما تضمنه من إساءة شخصية له".
ورأت المصادر، بحسب ما ذكر موقع "مستقبل ويب"، أنّ الحريري "تعامل منذ اللحظة الأولى لتسريب الفيديو وما تضمنه من عبارات لا تليق بمستوى التخاطب بين الرؤساء بما يستحق".
ولاحظت المصادر أنّ "الجهة التي تبرعت بالخبر لـ"الجمهورية" تقصدت نقل رسالة مفادها أنّ "عون لن يبادر إلى الاتصال بالحريري ودعوته الى لقاء معه في القصر الجمهوري اذا لم يلمس تغييراً في مواقفه المتصلبة والذهاب الى تشكيل حكومة وفق معايير سبق أن أثارها معه..."، الامر الذي يؤكد اصرار قصر بعبدا على تبني معايير جبران باسيل في تشكيل الحكومة على رغم النفي المتواصل لذلك".
وختمت المصادر بالقول: "أما رسالة الرئيس الحريري إلى من يعنيهم الأمر فهي واضحة لم تتبدل. حكومة بمعيار الدستور والمصلحة الوطنية والقواعد التي حددتها المبادرة الفرنسية... وخلاف ذلك دوران في حلبات الإنكار".
المصدر: المستقبل ويب
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