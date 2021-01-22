الدفاع المدني: 267 مهمة خلال 24 ساعة!

أفادت غرفة عمليات المديرية العامة للدفاع المدني - الهيئة الصحية الاسلامية في بيان، ان مراكزها المنتشرة على الاراضي اللبنانية كافة ، نفذت 267 مهمة مختلفة خلال الـ 24 ساعة الماضية، توزعت على الشكل الاتي:- 57 مهمة نقل مصابين بفيروس كورونا الى المستشفيات والمحاجر المخصصة.- تجهيز 14 حالة وفاة من ناحية (التغسيل ، والتكفين ، والدفن).- مهمتا تعقيم.- نشاطان توعويان للمجتمع.- 192 مهمة نقل حالات اسعافية طارئة وعادية، اضافة الى العديد من المهام داخل غرف الطوارئ في كل مركز .اشارة الى ان عدد المهام التي نفذتها المديرية العامة للدفاع المدني - الهيئة الصحية - في مكافحة جائحة كورونا فقط حتى الان 5060 مهمة نقل (مصاب او مشتبه باصابته او مخالط ) ، و دفن 906 متوفين بالفيروس من اصل 2048 في لبنان، بالاضافة الى 51520 مهمة تعقيم للمؤسسات العامة والخاصة والمدارس والجامعات ودور العبادة.