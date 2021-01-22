لبنان

الدفاع المدني: 267 مهمة خلال 24 ساعة!

Lebanon 24
22-01-2021 | 13:43
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أفادت غرفة عمليات المديرية العامة للدفاع المدني - الهيئة الصحية الاسلامية في بيان، ان مراكزها المنتشرة على الاراضي اللبنانية كافة ، نفذت 267 مهمة مختلفة خلال الـ 24 ساعة الماضية، توزعت على الشكل الاتي:


- 57 مهمة نقل مصابين بفيروس كورونا الى المستشفيات والمحاجر المخصصة.
- تجهيز 14 حالة وفاة من ناحية (التغسيل ، والتكفين ، والدفن).
- مهمتا تعقيم.
- نشاطان توعويان للمجتمع.
- 192 مهمة نقل حالات اسعافية طارئة وعادية، اضافة الى العديد من المهام داخل غرف الطوارئ في كل مركز .


اشارة الى ان عدد المهام التي نفذتها المديرية العامة للدفاع المدني - الهيئة الصحية - في مكافحة جائحة كورونا فقط حتى الان 5060 مهمة نقل (مصاب او مشتبه باصابته او مخالط ) ، و دفن 906 متوفين بالفيروس من اصل 2048 في لبنان، بالاضافة الى 51520 مهمة تعقيم للمؤسسات العامة والخاصة والمدارس والجامعات ودور العبادة.
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