لبنان

عون وقع مرسوم سلفة بقيمة 50 مليار ليرة لمتضرري انفجار المرفأ

Lebanon 24
22-01-2021 | 14:42
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وقع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، قبل ظهر اليوم، المرسوم الرقم 7401 تاريخ 22 كانون الثاني 2021 القاضي بإعطاء الهيئة العليا للاغاثة سلفة خزينة بقيمة 50 مليار ليرة لبنانية لاستكمال دفع تعويضات للمتضررين من جراء انفجار مرفأ بيروت، على ان توزع هذه التعويضات وفق الآلية التي وضعتها قيادة الجيش ومحافظة بيروت، واستنادا الى جداول اسمية يعدها الجيش وفق مبدأ الاولوية.

وطلب الرئيس عون من قائد الجيش العماد جوزف عون الايعاز الى من يلزم الاسراع في توزيع هذه التعويضات وفق الاولوية المحددة.

كذلك وقع الرئيس عون المرسوم الرقم 7402 تاريخ 22 كانون الثاني 2021 القاضي بتمديد مفعول براءات الذمة التي يصدرها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمنتهي مفعولها بين تاريخ 31/12/2020 ضمنا وتاريخ 30/3/2021 ضمنا الى 31/3/2021.
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