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لبنان
بعد يومين من وضع مولودها الثاني.. "كورونا" يخطف الشابة "سوميا"
Lebanon 24
22-01-2021
|
15:01
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توفّيت الشابة سوميا شوقي نهرا من بلدة كفروة - قضاء النبطية بعد إصابتها بفيروس "كورونا".
وعلم "لبنان 24" أنّ الراحلة كانت وضعت مولودها الثاني في "مستشفى رفيق الحريري الحكومي" منذ يومين ولكنّ حالتها الصحية تدهورت اليوم وما لبثت أن فارقت الحياة.
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