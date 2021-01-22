مستشار الحريري: هل نحن أمام توضيح من رئاسة الجمهورية أم نفي باسم باسيل؟

غرد المستشار الاعلامي للرئيس سعد الحريري حسين الوجه عبر حسابه على "تويتر": "هل نحن امام توضيح من رئاسة الجمهورية ام امام نفي باسم الوزير جبران باسيل؟.

ان احدا لا يناقش في صلاحيات رئيس الجمهورية في اصدار مرسوم تشكيل الحكومة بالاتفاق مع رئيس مجلس الوزراء وفقا للمادة53 من الدستور، وعلى توقيع مرسوم التشكيل بعد ان يجري رئيس مجلس الوزراء "الاستشارات النيابية لتشكيل الحكومة" وفقا للمادة 64 من الدستور .مع خطين تحت لتشكيل الحكومة.

اذا كانت الظروف ضاغطة جدا لتأليف الحكومة، فالأجدى بمن يعنيهم الأمر السير بطرح رئيس الحكومة المكلف الموجود لدى الرئاسة الاولى الذي يراعي التمثيل العادل وفقا للدستور، وليس وفقا للحصص السياسية والحزبية".