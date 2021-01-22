قطع طرقات في طرابلس.. وكر وفر بين المحتجين والجيش (فيديو)

قطع محتجون الأوتوستراد الدولي الذي يربط طرابلس بالمنية وعكار بالاتجاهين، وصولا الى الحدود السورية عند مفرق المنكوبين وساحة النور. وأشعلوا الإطارات المطاطية، إحتجاجا على الأوضاع الاقتصادية المتردية التي يعيشونها في ظل التعبئة العامة من دون عمل. وعلى الفور، تدخلت قوة الجبش وعملت على ضرب طوق أمني في المكان.



وتمكنت قوة من الجيش من فتح مسرب واحد من من اوتوستراد عكار باتجاه طرابلس، في حين ما زال المسرب الشرقي من طرابلس باتجاه عكار مقطوعاً. وبحسب مراسل "لبنان 24"، قام المحتجون بقطع ساحة النور في طرابلس، وقطع الطريق محلة طلعة العمري التي تربط القبة بالتبانة، كما حاولوا قطع اشارة عزمي في طرابلس.وتمكنت قوة من الجيش من فتح مسرب واحد من من اوتوستراد عكار باتجاه طرابلس، في حين ما زال المسرب الشرقي من طرابلس باتجاه عكار مقطوعاً.

وشهد اوتوستراد عكار- طرابلس الدولي عند نقطة الاكومي كر وفر بين الجيش والأهالي بعد قيام الجيش بفتح المسرب الغربي فيما يحاول الاهالي إعادة قطعه.