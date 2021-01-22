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لبنان
برّي اتصل بالبطريرك العبسي معزياً بالمطران يوحنا حداد
Lebanon 24
22-01-2021
|
16:15
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أجرى رئيس مجلس النواب، نبيه برّي، إتصالاً هاتفياً ببطريرك إنطاكيا وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك، يوسف العبسي، معزياً بوفاة متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الملكيين الكاثوليك سابقاً المطران يوحنا حداد.
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