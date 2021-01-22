برّي اتصل بالبطريرك العبسي معزياً بالمطران يوحنا حداد

أجرى رئيس مجلس النواب، نبيه برّي، إتصالاً هاتفياً ببطريرك إنطاكيا وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك، يوسف العبسي، معزياً بوفاة متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الملكيين الكاثوليك سابقاً المطران يوحنا حداد.