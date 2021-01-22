15
o
بيروت
15
o
طرابلس
9
o
صور
16
o
جبيل
9
o
صيدا
16
o
جونية
9
o
النبطية
7
o
زحلة
7
o
بعلبك
9
o
بشري
9
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
دياب تابع مواضيع إزالة النفايات من المرفأ ومساعدة المستشفيات وضرورة تطبيق القانون 193
Lebanon 24
22-01-2021
|
16:38
A-
A+
photos
0
A+
A-
شدد رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب، على "ضرورة تطبيق القانون الرقم 193 المتعلق بالدولار الطالبي في الخارج الصادر في 16-10-2020.
ونشرت دوائر السرايا الحكومية مراسلات عاجلة إلى وزير المالية، تطالبه بضرورة مراجعة مصرف لبنان لتطبيق القانون الملح والتنفيذ الفوري، عطفا على القرار الصادر عن مصرف لبنان بتاريخ 16-11-2020.
من جهة أخرى، استقبل رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب في السرايا الحكومية، سفير جمهورية مصر العربية في لبنان الدكتور ياسر علوي، في حضور المستشارين السفير جبران صوفان وخضر طالب.
وأطلع السفير المصري الرئيس دياب على رغبة بلاده في "عقد اجتماع لمجلس وزراء الخارجية العرب في الثاني من الشهر المقبل، لتفعيل الجهود والتضامن العربي دعما للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وحل الدولتين".
كيندل
واستقبل الرئيس دياب سفير ألمانيا في لبنان أندرياس كيندل، يرافقه رئيس المجلس اللبناني الألماني للأعمال الياس أسود، في حضور الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية وصوفان.
وأطلع السفير الألماني الرئيس دياب على تقدم عملية إزالة النفايات والترسبات الكيميائية في مرفأ بيروت والناتجة عن انفجار 4 آب وشحنها إلى ألمانيا. وأبدى الرئيس دياب حرصه على إنجاز هذه المهمة في أسرع وقت ممكن.
وفي مجال آخر، طلب رئيس الحكومة من سفير ألمانيا "مساعدة لبنان على توفير أسرة عناية فائقة مع أجهزة تنفس وعبوات أوكسيجين للمصابين بداء كورونا"، مشددا على أن "لبنان لا يطلب مساعدات مالية مباشرة، بل بإمكان ألمانيا دعم المستشفيات مباشرة للتمكن من استيعاب واستقبال مرضى كورونا بالسرعة اللازمة".
كما تمنى على كيندل "توفير مليوني لقاح، علاوة على اللقاحات التي طلبها لبنان من دول أخرى، لتأمين كمية لقاحات تغطي كافة اللبنانيين والمقيمين على الأراضي اللبنانية".
تابع
الأكثر قراءة
نداء عاجل إلى اللبنانيين من ممرضة في مستشفى الحريري.. هذا ما قالته (فيديو)
Lebanon 24
نداء عاجل إلى اللبنانيين من ممرضة في مستشفى الحريري.. هذا ما قالته (فيديو)
21:41 | 2021-01-21
21/01/2021 09:41:05
Lebanon 24
Lebanon 24
قرار هام من وزير التربية.. إليكم التفاصيل
Lebanon 24
قرار هام من وزير التربية.. إليكم التفاصيل
21:23 | 2021-01-21
21/01/2021 09:23:59
Lebanon 24
Lebanon 24
شعر بأعراض برد وارتفعت حرارته.. كيف أتت نتيجة راغب علامة؟
Lebanon 24
شعر بأعراض برد وارتفعت حرارته.. كيف أتت نتيجة راغب علامة؟
09:00 | 2021-01-22
22/01/2021 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
جريمة تهزّ بلدة عكّارية.. العثور على سيدة مقتولة بعد سرقتها!
Lebanon 24
جريمة تهزّ بلدة عكّارية.. العثور على سيدة مقتولة بعد سرقتها!
20:50 | 2021-01-21
21/01/2021 08:50:12
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد يومين من وضع مولودها الثاني.. "كورونا" يخطف الشابة "سوميا"
Lebanon 24
بعد يومين من وضع مولودها الثاني.. "كورونا" يخطف الشابة "سوميا"
15:01 | 2021-01-22
22/01/2021 03:01:49
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
18:02 | 2021-01-22
عكر زارت عدداً من ألوية الجيش وأفواجه في الشمال
17:56 | 2021-01-22
رئيس مركز جرف الثلوج في جرد القيطع: إعادة فتح طريق القموعة - مرجحين - الهرمل لن تتم اليوم بسبب تراكم الثلوج
16:32 | 2021-01-22
مزاعم إسرائيلية: إسقاط "مسيّرة" اخترقت الحدود من جهة لبنان
16:21 | 2021-01-22
جديد حالات "كورونا" في السجون.. هذا ما أعلنته قوى الأمن
16:15 | 2021-01-22
برّي اتصل بالبطريرك العبسي معزياً بالمطران يوحنا حداد
15:36 | 2021-01-22
جنبلاط عن علاقته بالعهد: "لا أنا بحبهم ولا هني بحبوني"!
فيديو
تحديث جديد لمتصفح "Chrome" من "غوغل".. إليكم أبرز ميزاته الإضافية! (فيديو)
Lebanon 24
تحديث جديد لمتصفح "Chrome" من "غوغل".. إليكم أبرز ميزاته الإضافية! (فيديو)
18:00 | 2021-01-22
22/01/2021 18:42:37
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو ينتشر.. لحظة التفجير الانتحاري الثاني في ساحة الطيران وسط بغداد
Lebanon 24
فيديو ينتشر.. لحظة التفجير الانتحاري الثاني في ساحة الطيران وسط بغداد
09:00 | 2021-01-22
22/01/2021 18:42:37
Lebanon 24
Lebanon 24
والده متوفى.. حفيد بايدن يسرق الأضواء من جده يوم التنصيب (فيديو)
Lebanon 24
والده متوفى.. حفيد بايدن يسرق الأضواء من جده يوم التنصيب (فيديو)
07:30 | 2021-01-22
22/01/2021 18:42:37
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact