دياب تابع مواضيع إزالة النفايات من المرفأ ومساعدة المستشفيات وضرورة تطبيق القانون 193

شدد رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب، على "ضرورة تطبيق القانون الرقم 193 المتعلق بالدولار الطالبي في الخارج الصادر في 16-10-2020.



ونشرت دوائر السرايا الحكومية مراسلات عاجلة إلى وزير المالية، تطالبه بضرورة مراجعة مصرف لبنان لتطبيق القانون الملح والتنفيذ الفوري، عطفا على القرار الصادر عن مصرف لبنان بتاريخ 16-11-2020.

من جهة أخرى، استقبل رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب في السرايا الحكومية، سفير جمهورية مصر العربية في لبنان الدكتور ياسر علوي، في حضور المستشارين السفير جبران صوفان وخضر طالب.



وأطلع السفير المصري الرئيس دياب على رغبة بلاده في "عقد اجتماع لمجلس وزراء الخارجية العرب في الثاني من الشهر المقبل، لتفعيل الجهود والتضامن العربي دعما للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وحل الدولتين".



كيندل

واستقبل الرئيس دياب سفير ألمانيا في لبنان أندرياس كيندل، يرافقه رئيس المجلس اللبناني الألماني للأعمال الياس أسود، في حضور الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية وصوفان.



وأطلع السفير الألماني الرئيس دياب على تقدم عملية إزالة النفايات والترسبات الكيميائية في مرفأ بيروت والناتجة عن انفجار 4 آب وشحنها إلى ألمانيا. وأبدى الرئيس دياب حرصه على إنجاز هذه المهمة في أسرع وقت ممكن.



وفي مجال آخر، طلب رئيس الحكومة من سفير ألمانيا "مساعدة لبنان على توفير أسرة عناية فائقة مع أجهزة تنفس وعبوات أوكسيجين للمصابين بداء كورونا"، مشددا على أن "لبنان لا يطلب مساعدات مالية مباشرة، بل بإمكان ألمانيا دعم المستشفيات مباشرة للتمكن من استيعاب واستقبال مرضى كورونا بالسرعة اللازمة".



كما تمنى على كيندل "توفير مليوني لقاح، علاوة على اللقاحات التي طلبها لبنان من دول أخرى، لتأمين كمية لقاحات تغطي كافة اللبنانيين والمقيمين على الأراضي اللبنانية".