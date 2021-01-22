عكر زارت عدداً من ألوية الجيش وأفواجه في الشمال

قامت نائبة رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع في حكومة تصريف الأعمال، زينة عكر، بجولة تفقدية على عدد من قطع الجيش وألويته وأفواجه في الشمال، حيث أقيمت لها مراسم استقبال وتشريفات.واستهلت زيارتها من مدرسة الأفراد في ثكنة حنا غسطين، ثم انتقلت إلى قيادة لواء المشاة الثاني في عرمان. بعد ذلك، زارت مركزالكتيبة 23، وتوجهت إلى لواء المشاة الثاني عشر.واستكملت جولتها في قيادة فوج التدخل الأول، وحضرت في مركز تدريب الفوج عرضا لعمليات التدريب على الفنون القتالية والرماية والمداهمة والهبوط على الحبال. ثم تفقدت قيادة لواء المشاة العاشر.واطلعت من الضباط المسؤولين في كل الألوية والمراكز على أوضاعهم، واستمعت إلى شروح مفصلة حول المهمات التي يقومون بها.كما زارت غرف العمليات العسكرية، حيث تابعت سير الخطط الأمنية والعسكرية وكيفية السهر على أمن المواطنين.وألقت عكر كلمات شددت فيها على "أهمية العمل لتخطي المرحلة الراهنة"، مشيرة إلى أن "الجيش أثبت أنه على قدر المسؤولية التي ألقيت على عاتقه، وقام بكل المهام التي أوكلت اليه على أكمل وجه، وأهمها إحباط المخططات الإرهابية وحفظ الأمن وحماية المواطنين خلال التظاهرات والوقوف في وجه مشاريع الفتنة وضرب الاستقرار.كما حيت أرواح الشهداء وعائلاتهم.وشددت على أن "الجيش سيبقى صمام الأمان والضمانة للبنان وشعبه، وسيتصدى لكل محاولات العبث بأمنه واستقراره"، متمنية التزام إجراءات الوقاية من وباء كورونا".كما دونت عكر كلمات شكر في السجلات الذهبية، وقدم إليها قادة الألوية والأفواج دروعا تذكارية.