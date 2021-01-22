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لبنان
عداد "كورونا" يواصل تسجيل الإصابات في لبنان.. والوفيات ترتفعُ بقوة!
Lebanon 24
22-01-2021
|
18:40
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أعلنت وزارة الصحة العامة، اليوم الجمعة، عن تسجيل 3220 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في البلاد، ليصبح العدد التراكمي للحالات المثبتة بين مقيمين ووافدين 272411 حالة.
ولفتت الوزارة في تقريرها إلى أنّ "الحالات الجديدة التي سُجلت خلال الساعات الـ24 الماضية، انقسمت بين 3208 ضمن المقيمين و 12 ضمن الوافدين"، مشيرة إلى أنّ "عدد حالات الشفاء من الفيروس المستجد في لبنان بلغ 161007، في حين أن العدد التراكمي للوفيات هو 2218، إذ تمّ تسجيل 57 حالات وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 المنصرمة".
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