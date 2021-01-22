اشكال واطلاق نار في عرمون... والجيش يتدخل (فيديو)

وقع اشكال كبير في منطقة عرمون منذ قليل، تخلله اطلاق نار كثيف، ما استدعى تدخلاً للجيش اللبناني لاعادة الأمور الى نصابها.

وتضاربت المعلومات حول السبب الاساسي للاشكال، ففي حين أشارت الرواية الأولى الى ان الاشكال وقع بين العرب ومجموعة تابعة لشخص ملقب بأبو عطا على خلفية اشتراكات الكهرباء والانترنت ما أدى الى إصابة شخصين بجروح.





اعترض افراد شرطة البلدية على خطورة امتداد الصابون الى الشارع على سيارات المارة ، فحصل تلاسن بين الطرفين ما لبث ان تطور الى اطلاق نار ادى الى سقوط جريحين.



ولا زال الوضع متوترا حيث يلاحظ تجمعات مسلحة لأقارب الطرفين في مناطق متفرقة من عرمون .



تحدثت الرواية الثانية، عن أنه اثناء قيام شرطة البلدية بجولة على المحلات لاقفالها في شارع شبعا في عرمون حصل اشكال لفظي بينهم وبين المدعو محمد ميرزا والمدعو فادي ابو عطا على خلفية قيام ميرزا بغسل سيارته تحت منزله.اعترض افراد شرطة البلدية على خطورة امتداد الصابون الى الشارع على سيارات المارة ، فحصل تلاسن بين الطرفين ما لبث ان تطور الى اطلاق نار ادى الى سقوط جريحين.ولا زال الوضع متوترا حيث يلاحظ تجمعات مسلحة لأقارب الطرفين في مناطق متفرقة من عرمون .